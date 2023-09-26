В США 219 собак просмотрели «Щенячий патруль» и установили рекорд Гиннесса

В США 219 собак посетили просмотр мультсериала «Щенячий патруль» и установили рекорд Гиннесса, пишет издание UPI.

Cпециальный показ под открытым небом устроили в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе. На мероприятии присутствовал Майкл Эприк, член жюри Книги рекордов Гиннесса, который и зафиксировал уникальное достижение.

По словам мужчины, на мероприятии присутствовали 219 собак вместе со своими владельцами. Это позволило побить прошлый рекорд, установленный в октябре 2022 года, когда на фильм собрались 199 питомцев.

Организаторы мероприятия сообщили, что акция была направленна на освещение проблем бездомных животных.

«Я надеюсь, что после этого рекорда люди вдохновятся и заберут собак из приютов», — рассказала одна из организаторов.

Ранее стоматолог из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию зубных паст.