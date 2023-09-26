В Сочи самолет более двух часов не может вылететь из аэропорта

В аэропорту Сочи самолет, следующий в Москву, не может улететь уже более двух часов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Боинг авиакомпании Nordwind должен был подняться в небо в 12:25, но по неизвестным причинам его отложили на полчаса, затем постепенно продляли это время. В результате 250 пассажиров были вынуждены находиться в душном салоне, где не работали кондиционеры. В результате некоторым людям стало плохо. Пассажиров не выпускают.

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной задержки стала «выгрузка багажа тех, кто покинул самолет».

На данный момент кондиционеры в салоне включили. Более того, на борт доставили воду для пассажиров.

Ранее пассажирам, летевшим из Парижа в Новую Зеландию, вернули деньги за билеты из-за пукающей собаки на борту.