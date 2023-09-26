Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сочи самолет более двух часов не может вылететь из аэропорта

Shot: в Сочи 250 пассажиров более двух часов не выпускают из самолета

В аэропорту Сочи самолет, следующий в Москву, не может улететь уже более двух часов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Боинг авиакомпании Nordwind должен был подняться в небо в 12:25, но по неизвестным причинам его отложили на полчаса, затем постепенно продляли это время. В результате 250 пассажиров были вынуждены находиться в душном салоне, где не работали кондиционеры. В результате некоторым людям стало плохо. Пассажиров не выпускают.

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной задержки стала «выгрузка багажа тех, кто покинул самолет».

На данный момент кондиционеры в салоне включили. Более того, на борт доставили воду для пассажиров.

Ранее пассажирам, летевшим из Парижа в Новую Зеландию, вернули деньги за билеты из-за пукающей собаки на борту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях