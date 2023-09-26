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У пассажира рейса Дубай — Москва украли восемь новых iPhone

Shot: у пассажира «Победы» на рейсе Дубай — Москва украли восемь новых iPhone

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Apple

У пассажира авиакомпании «Победа» украли восемь новых iPhone при перелете из Дубая в Москву. Об этом сообщает Life со ссылкой на «Shot Проверка».

Пострадавший пассажир приобрел в Дубае четыре смартфона iPhone 15 pro max 256 gb Natural Titanium и десять iPhone 15 pro 256 gb, предположительно, для перепродажи в России. Перед перелетом в Москву мужчина разложил технику по двум сумкам и сдал все в багаж.

Когда в Москве пассажир забрал багаж, то обнаружил, что одна из сумок вскрыта и восемь новых iPhone оттуда исчезли — он написал заявление в полицию. В правоохранительных органах ему сообщили, что, с высокой вероятностью, кража техники произошла в Дубае, так как в московском аэропорту Внуково везде камеры.

Просматривая записи с камер полицейские обнаружили, что сумку пострадавшего вскрыли после сдачи в багаж в Дубае, но до извлечения из самолета уже в Москве. После этого мужчина написал заявление в авиакомпанию — там ему сказали, что ничем не могут помочь и посоветовали написать «на сайт».

Ранее новые iPhone 15 подешевели в России спустя несколько дней после начала продаж.

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