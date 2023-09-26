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Глава Севастополя назвал идиотизмом изгнание детей из бомбоубежища в ДК

Развожаев назвал идиотизмом решение выгнать детей из бомбоубежища в Севастополе

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда взрослых с детьми выгнали из бомбоубежища во время воздушной тревоги. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство», — подчеркнул глава города.

Он заявил, что с такими ситуациями власти будут «разбираться жестко».

Как писал Telegram-канал Baza, во время воздушной тревоги в Севастополе «детей и посетителей Дворца культуры рыбаков выгнали на улицу», объяснив это тем, что укрытие используется якобы «только для сотрудников».

Михаил Развожаев обратился к жителям с просьбой узнать адрес ближайшего укрытия, для чего нужно позвонить в свои УК и районные администрации.

26 сентября в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.

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