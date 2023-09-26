В Госдуме рассказали, когда стоит заводить ребенку собаку или кошку

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает, что российским семьям стоит заводить домашнее животное до рождения ребенка. Таким образом, уход за питомцем уже станет привычным и не помешает воспитанию малыша, сказал депутат «Газете.Ru». Кроме того, родители смогут на своем примере показать, как важно заботиться о четвероногом члене семьи.

«Мне кажется, что органично, когда в семье уже есть животные в момент, когда появляются дети. Чтобы еще до появления ребенка животное уже присутствовало в доме и с самого начала ребенок это все наблюдал. Для родителей хлопоты, связанные с животными, уже стали привычными, обыденными. И когда появляется ребенок — это уже некая данность, животное уже присутствует в ежедневных ритуалах. То есть ребенок с детства видит, что их кормят, что их выгуливают, их приласкали, с ними поиграли и прочее. Мне кажется, что это не лучше, а это просто проще для всех и органичнее», — объяснил депутат.

Если родители задумываются о питомце уже после рождения ребенка, то лучше дождаться, когда ему исполнится хотя бы три года, считает Бурматов.

«Если ребенок появился, а родители раздумывают, когда приобретать животное, то в этом случае я бы сказал, что лучше дождаться возраста осознанности. Когда ребенок понимает, что можно, что нельзя, там аккуратнее, там бережнее, там больно и прочее. Чтобы ребенку исполнилось хотя бы 3, 4, 5 лет, когда он понимает, что это не игрушка, что это живое существо», — сказал политик.

При этом Бурматов отмечает, что его личный совет и возраст ребенка — не самое главное. Важнее положительный пример, который показывают сами родители при обращении с домашними животными.

«Я являюсь сторонником того, что принципиально воспитание, причем воспитание своим примером. То, что ребенок видит дома от мамы с папой по отношению к своим животным, по отношению к чужим животным, по отношению к бездомным животным, по отношению к любым вообще животным. Возраст — это вторично. Здесь каждая семья должна принимать решение самостоятельно. Не стоит ориентироваться на то, что Бурматов сказал дождаться 4 или 5 лет и раньше мы тебе питомца не заведем. Важен пример, важно объяснять, важно разговаривать. И самое главное, важно показывать, что родители не обижают, не бьют животное. Что они его воспитывают, не наказывают. Должно быть, как бы это парадоксально ни звучало, человеческое отношение к животному как к живому существу, как к четвероногому, хвостатому члену семьи», — заключил политик.

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