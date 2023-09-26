Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Mash сообщил об ошибке пилотов, посадивших самолет Airbus A320 в поле

Mash: Airbus A320 12 сентября экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов

close
100%
Алексей Мальгавко/Reuters

Самолет Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск 12 сентября, экстренно приземлился из-за ошибки пилотов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, в предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указывается, что капитан самолета Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не проверили индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Из-за чего, отмечается в публикации, у воздушного судна «Уральских авиалиний» быстро закончилось топливо.

«У лайнера отказала «зеленая» гидросистема во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске. Пилоты решили уйти на второй круг и при маневре перевели кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка». По факту же они остались выпущены», — говорится в сообщении.

Утверждается, что все показания были отображены на табло, однако Семенов и Белов этого не заметили, поскольку ориентировались на положение крана.

«Поэтому рассчитали расход топлива без учета дополнительной нагрузки. После — взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, в котором есть рембаза, но не долетели и приземлились в поле», — добавил Mash.

До этого сообщалось, что аварийно севший в поле Новосибирской области самолет «Уральских авиалиний», по предварительной оценке специалистов, не имеет серьезных повреждений и в будущем продолжит выполнять полеты.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях