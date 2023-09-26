Многодетному отцу, ездившему на работу на велосипеде, подарили автомобиль

В США отцу шестерых детей подарили автомобиль после того, как выяснилось, что он добирается до работы на велосипеде, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, Исаак Тейлор из Калифорнии разбил свой автомобиль полгода назад, когда попал в аварию. После этого мужчине, работающему в охране, пришлось ездить на работу на велосипеде. Несмотря на длинное расстояния от дома до офиса, американец ни разу не опаздывал на смену.

Когда местные общественные организации узнали о ситуации Исаака, волонтеры подарили ему подержанную машину в исправном состоянии. Мужчину такой подарок довел до слез.

«Это слезы радости. Слезы боли от езды на велосипеде», — прокомментировал свое состояние мужчина.

Тейлор добавил, что наличие автомобиля придает ему душевное спокойствие, и он надеется, что однажды передаст эту машину такому же нуждающемуся человеку.

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