Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Многодетному отцу, ездившему на работу на велосипеде, подарили автомобиль

LADBible: в США отцу 6 детей подарили машину, узнав, что он ездит на работу на велосипеде

close
100%
ABC10

В США отцу шестерых детей подарили автомобиль после того, как выяснилось, что он добирается до работы на велосипеде, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, Исаак Тейлор из Калифорнии разбил свой автомобиль полгода назад, когда попал в аварию. После этого мужчине, работающему в охране, пришлось ездить на работу на велосипеде. Несмотря на длинное расстояния от дома до офиса, американец ни разу не опаздывал на смену.

Когда местные общественные организации узнали о ситуации Исаака, волонтеры подарили ему подержанную машину в исправном состоянии. Мужчину такой подарок довел до слез.

«Это слезы радости. Слезы боли от езды на велосипеде», — прокомментировал свое состояние мужчина.

Тейлор добавил, что наличие автомобиля придает ему душевное спокойствие, и он надеется, что однажды передаст эту машину такому же нуждающемуся человеку.

Ранее в США двое школьников угнали машину матери и сбежали из дома.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях