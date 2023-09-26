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В Благовещенске у мужчины в груди нашли мебельный гвоздь

Mash: в Благовещенске врачи достали из мужчины мебельный гвоздь

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ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница

В Благовещенске мужчина несколько лет жил с гвоздем в груди. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инородный предмет обнаружили во время исследования, на которое 42-летнего мужчину отправили после жалобы о том, что он кашляет кровью.

Медики Амурской областной клинической больницы оперативно назначили торакоскопию и провели операцию. В результате из мужчины извлекли пятисантиметровый мебельный гвоздь. Инородный предмет находился в двух миллиметрах от легкого. Каким образом гвоздь попал в грудь, пациент не смог вспомнить.

После манипуляции россиянин успешно восстановился. На данный момент он уже выписался из медицинского учреждения.

Ранее в Подмосковье из носа ребенка извлекли деталь от конструктора.

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