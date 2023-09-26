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В Петербурге школьница столкнулась с вымогателем, отправив приватные фото своему бойфренду

Неизвестный вымогал деньги у школьников из Петербурга, состоящих в отношениях

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yanalya/freepik.com

Жительница Петербурга заявила в полицию на неизвестного, вымогавшего деньги у школьников. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мать 16-летней школьницы рассказала правоохранителям о произошедшем в социальной сети «ВКонтакте» 25 сентября. По словам женщины, вымогатель, скрывавшийся под ником Юлия Лебедева, потребовал у ее дочери 6,5 тыс. руб. Деньги злоумышленник попросил за нераспространение фотографий в открытом доступе и подкрепил свою угрозу интимными снимками, сделанными девушкой.

Несовершеннолетняя поспешила исполнить требование незнакомца и перевела ему указанную сумму. Также стало известно, что за сохранение приватности деньги заплатил и 17-летний бойфренд потерпевшей.

В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее юноша почти полгода вымогал деньги у 15-летнего знакомого и избил его, получив отказ.

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