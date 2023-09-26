В Госдуме призвали освободить некоторых арендодателей от уплаты налогов

Некоторые категории арендодателей следует освободить от уплаты налога со сдачи жилья, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Такую меру поддержки он в обращении к главе Минтруда Антону Котякову призвал предусмотреть, в частности, для пожилых и многодетных, пишет RT со ссылкой на копию письма.

Арендодатели обязаны платить налоги на доходы физлиц, напомнил депутат. Так, при проживании в стране в течение от 183 дней налог составляет 13%, менее 183 дней – 30%. В то же время предусмотрены льготы для определенных категорий населения. К примеру, зарегистрированные в качестве самозанятых, платят 4% от дохода при сдаче жилья физлицам и 6% – юрлицам.

Федоров призвал расширить список получателей мер поддержки, включив в него арендодателей в возрасте старше 70 лет, либо имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Также предусмотреть льготы депутат призвал для ветеранов боевых действий. Эти категории граждан следует освободить от уплаты налога с дохода, полученного от сдачи одного объекта недвижимости, убежден парламентарий.

Напомним, на днях правительственная комиссия поддержала законопроект Минстроя о посуточной сдаче жилья в аренду. Этот шаг, по мнению властей, позволит увеличить налоговые поступления в бюджет.

Сообщалось также, что в России на 44% вырос спрос на аренду загородных домов.