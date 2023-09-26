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На Урале девушка пришла с молодым человеком в секс-шоп и украла мастурбаторы

Кража мастурбаторов из секс-шопа в центре Екатеринбурга попала на видео

В центре Екатеринбурга девушка ограбила магазин товаров для взрослых, вынеся под курткой секс-игрушки для мужчин. Об этом E1.RU рассказал представитель магазина.

25 сентября в секс-шоп на улице Малышева зашла пара молодых людей. Причем, судя по кадрам, мужчина сразу стал отвлекать внимание продавца. Кроме того, у него в рюкзаке находилась работающая музыкальная колонка.

«Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй, не менее крутой», — отметили в магазине.

Похитительница незамедлительно покинула место преступления, а вскоре к ней присоединился и молодой человек с колонкой.

«В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Правоохранители также предлагают гражданке, попавшей на запись камер наблюдения, самостоятельно явиться в территориальный отдел полиции (Толмачева, 26) дать пояснения и вернуть похищенное владельцам», — заявили в городском управлении МВД.

Ранее в Екатеринбурге в закрытый секс-шоп проникла группа подростков и устроила там разбой.

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