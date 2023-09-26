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В Химках произошел сильный пожар в промзоне

В Химках произошел сильный пожар в промзоне в районе Заводской улицы

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«Типичные Химки»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Типичные Химки»

В городе Химки Московской области произошел пожар в промышленной зоне. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«В Химках пожар в промзоне, в районе Заводской улицы», — говорится в сообщении.

Как отмечает канал, пожарные службы вызвали из Москвы.

На опубликованных местными жителями фотографиях видно серьезное задымление, кроме того, сообщается о сильном запахе.

Ранее в Уфе ночью загорелся корпус хлебокомбината, в результате возгорания обрушилась одна из стен.

25 сентября сообщалось, что в Кирове на стоянке сгорели шесть грузовых автомобилей. Инцидент произошел в Автотранспортном переулке на охраняемой стоянке «Автотранспортного предприятия» вечером 23 сентября. Пожарным удалось справиться с огнем через два часа, за это время полностью выгорели шесть машин — два автомобиля MAN и четыре DAF. Люди не пострадали.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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