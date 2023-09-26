В ряде регионов Украины отменена воздушная тревога

Воздушная тревога отменена в семи украинских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения населения.

Отмечается, что сигналы тревоги отменены в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошли взрывы после того, как в украинском регионе была объявлена воздушная тревога. Отмечается, что в Одесской области работает система противовоздушной обороны. По данным СМИ, беспилотники направляются к портам Измаил и Рени на Дунае.

До этого сообщалось, что восточная и юго-восточная Украина объявили воздушную тревогу, как указывают данные официального ресурса для оповещения населения. По состоянию на 00:30 по московскому времени предупреждение о воздушной тревоге действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

25 сентября стало известно, что морской вокзал в Одессе фактически уничтожен после серии ночных взрывов, сообщили ВСУ. В гостинице поблизости произошел пожар, повреждены зернохранилище и склады. На Украине утверждают, что Одесскую область атаковали дроны и сверхзвуковые ракеты.

Ранее в Белгородской области комбайн подорвался во время работы.