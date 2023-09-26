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На хлебокомбинате в Уфе произошел пожар

МЧС: в Уфе обрушилась стена хлебокомбината из-за пожара

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

В главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан заявили, что в Уфе в ночь на 26 сентября загорелся корпус хлебокомбината, в результате возгорания обрушилась одна из стен. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что общая высота горевшего здания — 30 м, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, его госпитализировали, говорится в публикации.

В МЧС подчеркнули, что возгорание произошло на техническом этаже, в настоящий момент пожар локализован. К его тушению было привлечено 32 специалиста и 15 единиц техники.

До этого на трассе «Урал» под Оренбургом загорелись цистерны с нефтепродуктами.

Пожар произошел 25 сентября на 26-м километре трассы и начался в 19:34 по московскому времени. К 20:50 по мск возгорание было полностью ликвидировано. Пожару был присвоен третий ранг, его ликвидацией занимались 10 пожарных бригад.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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