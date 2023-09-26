Впервые в мире Конюхов переплывет океан на катамаране на солнечной энергии

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов планирует осуществить исторический одиночный переход через Тихий океан на катамаране, используя солнечную энергию. Он также намерен провести научную программу по исследованию микропластика, сообщил путешественник журналистам РИА Новости.

«Я собираюсь уйти на шесть месяцев, и моя программа будет связана с изучением микропластика в океане. Я буду использовать катамаран, который будет оснащен солнечными батареями», — рассказал Конюхов журналистам.

На официальном сайте путешественника уточняется, что в рамках этого проекта Конюхов планирует осуществить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране, используя солнечную энергию. Первый этап экспедиции включает путешествие через Атлантический океан от Канарских островов до Карибских островов, а на втором этапе Конюхов планирует пересечь Тихий океан от Чили до Австралии.

Во время перехода Конюхов будет вести видео-дневник и проводить экологический мониторинг океана, ежедневно отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов в воде. Завершение строительства катамарана планируется в текущем году.

Конюхов подчеркнул, что его путешествия всегда сопровождаются научной программой, хотя СМИ не всегда об этом упоминают.

«Когда я прилетаю, еще не успеваю приземлиться, все уже знают, что я побил мировой рекорд. Но научные исследования часто остаются незамеченными или интересны только узкому кругу людей. Информация собирается, расшифровывается и через полгода выпускается небольшая книжка, которая интересна лишь ученым», — добавил путешественник.

В марте Федор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре. Отмечается, что полет проходил в коридоре от 67 до 70 градуса северной широты. Конюхов и Меняйло совершили посадку в районе села Хатанга, одного из самых северных населенных пунктов России.

Ранее Бондарчук предстал в образе Конюхова в трейлере драмы о путешественнике.