Россияне назвали причины, по которым чаще всего берут отгул на работе

Более половины россиян, которые берут отгулы, предпочитают это делать в ноябре — так ответили 56% участников опроса в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Вторым популярным для отгулов месяцем стал февраль (38%), а третьим — сентябрь (36%).

Опрос также показал, что каждый третий россиянин старается не брать отгулы. 43% делают это в качестве экстренной меры.

Самой частой причиной для отгула называют головную боль, так говорят треть опрошенных. Каждый четвертый жалуется на давление, 17% отпрашиваются по причине болезней детей.

Помимо этого, причинами отгулов становятся отравление (28%), недомогание и невысокая температура (16%), кашель и насморк (12%), травмы (10%), проблемы, не связанные со здоровьем (20%), и панические атаки в 9%.

На один день отгул берут 62%. Еще 11% отпрашиваются на два дня.

Не все участники исследования обращаются к врачу, если не вышли на работу из-за проблем со здоровьем. Только 18% респондентов советуются со специалистом, а 54% занимаются самолечением.

Ни разу отгулами не пользовались 18% опрошенных.

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