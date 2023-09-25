Названо количество пострадавших при взрыве на заправке в Карабахе

Более 200 человек получили ранения в результате взрыва в бензинохранилище на дороге Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе, сообщает Общественное телевидение Армении, ссылаясь на омбудсмена региона Гегама Степаняна.

«Число раненных в результате взрыва цистерны превышает 200», — сказал он.

Степанян добавил, что состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое. Он отметил, что медицинских возможностей Арцаха (Нагорно-Карабахской республики) недостаточно для спасения жизней людей и призвал задействовать санитарную авиацию.

До этого сообщалось, что на бензоколонке в Нагорном Карабахе произошел взрыв. Предварительно установлено, что на заправке взорвался резервуар с бензином.

До этого армянское агентство «Фактор» опубликовало фотографию массово уезжающих из Нагорного Карабаха жителей.

Кабмин Армении привел данные, что в страну уже въехали более 6,6 тысячи беженцев из Карабаха. 5580 человек уже прошли регистрацию, еще 1070 проходят идентификацию.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.