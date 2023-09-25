Крымский мост открыли спустя почти час после остановки движения

Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто почти через час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Движение автотранспорта было перекрыто на Крымском мосту в 20:56 мск.

Кроме этого, в Telegram-канале «Транспорт Севастополя» сообщили о возобновлении движения морского и наземного общественного транспорта. В 21:09 мск движение было приостановлено на время воздушной тревоги.

Вечером 25 сентября власти Севастополя объявили в городе воздушную тревогу.

22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. О происшествии первым сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По данным Министерства обороны Российской Федерации, один российский военный пропал без вести. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что над полуостровом сбили несколько крылатых ракет.

Ранее в Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения.