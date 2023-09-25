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Стало известно, сколько иностранцев посетили Россию за первые шесть месяцев 2023 года

Медведев: за первое полугодие 2023 года в РФ побывали 8,2 млн иностранцев

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Алексей Никольский/РИА Новости

За первое полугодие 2023 года в России побывали 8,2 млн зарубежных туристов. Такие цифры обнародовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики, видеотрансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

«В первом полугодии текущего года Россию посетили 8,2 млн иностранцев», — заявил он.

Медведев подчеркнул, что это число почти на 62% превышает аналогичные показатели предыдущего года и свидетельствует о том, что миграционный поток в РФ растет.

Согласно данным МВД, на которые ссылается политик, также увеличивается число мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки.

До этого сообщалось, что в октябре 2023 года в России вступит в силу закон, упрощающий постановку на учет прибывших в страну иностранцев.

Месяцем ранее газета «Коммерсантъ» писала, что иностранные туристы массово устремились в Россию после введения электронных виз.

Ранее стала известна мошенническая схема с мигрантами в России.

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