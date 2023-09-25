Российским чиновникам не проиндексируют зарплаты в 2024 году

В 2024 году индексация зарплат сотрудников федеральной гражданской службы в России проводиться не будет. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на текст пояснительной записки к проекту федерального бюджета на будущий год и заявление чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

«Индексация оплаты труда <...> [госслужащих] в 2024 году не осуществляется», — указывается в документе.

Согласно информации издания, актуальный закон о бюджете подразумевал повышение окладов российских чиновников на 4% по аналогии с мерами, предпринятыми в 2014–2016 годах. Однако в этом году правительство запланировало отказ от индексации в целях оптимизации бюджетных расходов.

В аппарате правительства пока никак не прокомментировали данную информацию.

С 1 октября 2023 года в России проиндексируют зарплаты и пенсии военным, силовикам и представителям некоторых других специальностей, например, кассирам, охранникам, водителям и бухгалтерам. Кроме того, теперь для получения гражданства РФ надо будет сдать экзамен по истории России, а получить гражданство в браке с россиянином можно будет только при наличии общего ребенка. Об этих и других изменениях в октябре — в материале «Газеты.Ru».

Ранее зарплатное неравенство в России снизилось до минимума.