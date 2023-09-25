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В Уссурийске планируется построить систему дамб

Президенту России представили план развития Уссурийска

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Команда факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ подготовила и представила президенту России Владимиру Путина мастер-план развития Уссурийска, сообщается на сайте «ВШЭ Сити».

«Уссурийск — очень интересный для работы город. Разработка мастер-плана для такого города требует комплексного подхода, поэтому в проект были вовлечены эксперты факультета с разными компетенциями – экономическими, проектировочными, пространственными, инженерными. В результате наша команда смогла создать высокоинтеллектуальный продукт, который поможет Уссурийску реализовать свой потенциал», — отметил директор центра «Сити», декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Завершающий этап разработки мастер-плана проходил одновременно с сильнейшим за последние 10 лет наводнением в Уссурийске. Подобные бедствия и риск их повторения в будущем тоже учтены, и в итоговом мастер-плане отражены несколько опорных решений, усиливающих защиту города и сельских территорий от наводнений и обеспечивающих его развитие.

Главным из них является новая система дамб и «зеленая» ливневка: они обеспечат безопасность и качество жизни в городе и дадут новые возможности по освоению предпринимателями ранее непригодных для этого территорий.
Также в Уссурийске ревитализируют парк «Зеленый остров». Кроме того, запланировано строительство международного экспоцентра, по соседству с которым расположится агропромышленный технопарк.

Мастер-планирование становится «золотым стандартом» в нынешней системе городского развития. По данным «Дом.рф», с 2010 года для российских городов были разработаны уже 150 мастер-планов. Проекты в формате мастер-плана позволяют обосновывать принимаемые решения с учетом всех аспектов жизни города: от экономики города, качества среды и потребностей жителей до различных природных характеристик.

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