В центре Петербурга мужчина порезал возлюбленную на лестничной клетке

Жительница Петербурга попала в реанимацию с ножевыми ранениями после нападения возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

Инцидент произошел в ночь на 25 сентября на улице Можайской, дом 2. Находясь в неадекватном состоянии, 37-летний петербуржец напал на свою 29-летнюю сожительницу на лестничной площадке. Он нанес ей множество ударов ножом по всему телу — пострадавшую доставили в реанимацию Мариинской больницы.

У девушки диагностировали множественные колото-резаные раны и пневмоторакс. По информации Telegram-канала, правое легкое пострадавшей сжалось в результате попадания воздуха в грудную клетку.

Жители дома рассказали, что девушка перед произошедшим умоляла возлюбленного не делать этого. Соседи вызвали полицию, когда услышали крики.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейших процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается также, что пара выглядела благополучно — оба трудятся в IT-отрасли. Также возлюбленные увлекались реконструкцией и посещали костюмированные балы.

Ранее в Томске неизвестный с ножом напал на мужчину, заходившего в подъезд.