Украинские войска обстреляли город в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, расположенный в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что один из снарядов угодил в дорожное полотно. В этот момент мимо проезжал автомобиль, у которого взрывной волной выбило стекла.

«Пострадала женщина, пассажирка автомобиля <...> У пострадавшей легкая контузия, от госпитализации она отказалась», — подчеркнул Гладков.

Глава области добавил, что в результате действий украинских военных в населенном пункте были повреждены восемь частных домовладений и четыре машины. Более того, бойцы ВСУ нанесли урон местной линии электропередачи.

Как сказал Гладков, на месте уже работают сотрудники аварийных и оперативных служб. Помимо этого специалисты проводят подомовой обход территорий и оценивают причиненный жителям ущерб.

Днем 25 сентября белгородское село Новая Таволжанка также подверглось обстрелу со стороны украинских солдат. Согласно заявлению губернатора региона, зафиксировано прямое попадание в один из частных жилых домов. Кроме того, повреждения получили еще пять домовладений.

Ранее бойцы ВСУ обстреляли поселок Уразово Белгородской области, в результате чего пострадали две женщины.