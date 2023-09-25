Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские войска обстреляли город в Белгородской области

Гладков: жительница белгородского города Шебекино пострадала при обстреле ВСУ

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, расположенный в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что один из снарядов угодил в дорожное полотно. В этот момент мимо проезжал автомобиль, у которого взрывной волной выбило стекла.

«Пострадала женщина, пассажирка автомобиля <...> У пострадавшей легкая контузия, от госпитализации она отказалась», — подчеркнул Гладков.

Глава области добавил, что в результате действий украинских военных в населенном пункте были повреждены восемь частных домовладений и четыре машины. Более того, бойцы ВСУ нанесли урон местной линии электропередачи.

Как сказал Гладков, на месте уже работают сотрудники аварийных и оперативных служб. Помимо этого специалисты проводят подомовой обход территорий и оценивают причиненный жителям ущерб.

Днем 25 сентября белгородское село Новая Таволжанка также подверглось обстрелу со стороны украинских солдат. Согласно заявлению губернатора региона, зафиксировано прямое попадание в один из частных жилых домов. Кроме того, повреждения получили еще пять домовладений.

Ранее бойцы ВСУ обстреляли поселок Уразово Белгородской области, в результате чего пострадали две женщины.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях