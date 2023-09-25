В Ленобласти перекрыли крупный канал распространения наркотиков

В Ленобласти полиция обнаружила крупный канал распространения наркотиков. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел на Киевском шоссе. В районе поселка Никольское правоохранители остановили автомобиль марки Ford. Внутри полицейские обнаружили строительные пакеты, которые конфисковали.

На экспертизе специалисты выяснили, что в пакетах находились брикеты с растительным наркотиком. Всего вес найденных веществ составил 121,5 килограмма.

В отношении 40-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков. На данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия. Фигурант находится под стражей.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, который делал закладки во время прогулок с ребенком.