Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти перекрыли крупный канал распространения наркотиков

В Ленобласти полиция изъяла из машины Ford более 121 килограмма наркотиков

close
100%
МВД РФ

В Ленобласти полиция обнаружила крупный канал распространения наркотиков. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел на Киевском шоссе. В районе поселка Никольское правоохранители остановили автомобиль марки Ford. Внутри полицейские обнаружили строительные пакеты, которые конфисковали.

На экспертизе специалисты выяснили, что в пакетах находились брикеты с растительным наркотиком. Всего вес найденных веществ составил 121,5 килограмма.

В отношении 40-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков. На данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия. Фигурант находится под стражей.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, который делал закладки во время прогулок с ребенком.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях