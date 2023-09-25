Китаянка была трудоустроена сразу в 16 компаний и получала зарплату, но не работала

В Китае женщина была трудоустроена сразу в 16 компаний и получала зарплату, но не работала, пишет Oddity Central. Теперь ей грозит тюремный срок за мошенничество.

Как пишут СМИ, женщина Гуань Юэ получала зарплату сразу в нескольких местах, но при этом не выполняла свои обязанности и сидела дома. Она и ее муж, который также является подозреваемым по делу, вели очень тщательный учет работодателей, формировали ее точную роль в каждой компании и отмечали даты начала «работы».

Кроме того, Гуань постоянно рассылала в новые компании свое резюме и ходила на собеседования, в качестве доказательства текущему начальству, что она встречается с клиентами. Благодаря отлаженной мошеннической схеме женщине за пару лет удалось купить дорогую квартиру в Шанхае.

Об обмане китаянки узнали после того, как один из ее начальников случайно выяснил, что она параллельно трудоустроена в другой компании. Проведя небольшое расследование, руководитель сообщил об этом в полицию.

Гуань арестовали на очередном собеседовании на новую работу. На момент задержания женщина была трудоустроена в 16 компаниях, где получала зарплату. Теперь китаянке и остальным подозреваемым по делу о мошенничестве грозит лишение свободы.

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