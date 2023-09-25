Окровавленный челнинец с топором для мяса попытался напасть на прохожего

В Набережных Челнах окровавленный мужчина с топором для мяса попытался напасть на прохожего и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны Онлайн».

Инцидент произошел во дворе жилого дома. По данным Telegram-канала, прохожий увидел мужчину с кухонным топором в руках и кровью на лице и сделал ему замечание — попросил успокоиться.

После этого агрессивный мужчина погнался за ним. Прохожий, заметив это, забежал в подъезд и закрылся там. Наткнувшийся на преграду челнинец с топором начал наносить им удары по двери и прилегающим поверхностям.

На кадрах видно, что, предположительно, этот же вооруженный мужчина перед попыткой нападения гнался за кем-то еще. О причинах поведения челнинца на данный момент ничего неизвестно. Прочие детали произошедшего также не уточняются.

Ранее в Новосибирске рецидивиста задержали за избиение жены топором в гараже.