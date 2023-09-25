Жителей Москвы предупредили об аномально высоком атмосферном давлении

На этой неделе, с 25 сентября по 1 октября, в Москве ожидается аномально высокое атмосферное давление, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Во вторник, 26 сентября, давление будет самое высокое – 761 миллиметр ртутного столба. Потом за счет того, что воздух станет более теплым, давление окажется чуть ниже. Но в любом случае оно останется выше климатической нормы. Гипертоники, гипотоники будут ощущать некоторый дискомфорт», — предупредила синоптик.

Она уточнила, что в столице начинается период золотой осени. В эти дни будет переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет около +7...9 °C, днем — +17...19 °C.

«В четверг и пятницу [28 и 29 сентября] температура воздуха в городе может немного превысить отметку в 20 градусов. Эти дни окажутся самыми теплыми на неделе. Мы будем находиться в теплой части антициклона. Северный ветер сменится южным, поэтому эти дни прогнозируются довольно комфортными», — заключила Позднякова.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков до этого говорил, что москвичей на этой неделе ожидает хорошая погода. По его словам, 25 и 26 сентября будет +18...20 °C, а в последующие дни +20...24 °C.

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