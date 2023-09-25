Богомаз сообщил об обстреле Брянской области из РСО «Град»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле Стародубского округа из РСЗО «Град».

По его словам, один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия, пострадавших нет.

В результате обстрела повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Глушковский район был обстрелян со стороны Украины.

По его словам, в деревне Елизаветовке было насчитано шесть прилетов по комплексу крупного рогатого скота, а также машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. В результате инцидента никто не пострадал, уточнил губернатор.

По данным Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины также атаковали Курск четырьмя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в День города. Утверждается, что их целями были вокзал и административное здание.

До этого губернатор Курской области заявил, что жительница поселка Теткино пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».