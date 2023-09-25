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Белгородское село подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Село Новая Таволжанка, расположенное в Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны украинских военнослужащих. О ситуации в населенном пункте в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из снарядов попал в частное домовладение. Кроме того, повреждения получили еще пять частных жилых домов.

«Также нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты села Новая Таволжанка и частично села Архангельское», — добавил глава области.

Гладков подчеркнул, что в ближайшее время сотрудники аварийных служб должны приступить к ликвидации последствий обстрела. Согласно имеющейся информации, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал.

Утром 25 сентября стало известно, что украинские войска обстреляли белгородский поселок Уразово. Как сообщил Гладков, во время атаки пострадали две женщины. Одна из них обратилась за медицинской помощью с легкой контузией, другая — с рассечением брови от осколков стекла.

Ранее мэр Курска Игорь Куцак заявил, что в результате утренней атаки украинских беспилотников в городе оказались повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля.

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Обстрелы Белгородской области
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