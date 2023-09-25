Умер экс-министр экономики Евгений Ясин

Бывший министр экономики России Евгений Ясин скончался на 90-м году жизни, информацию подтвердил политолог Александр Кынев. Об этом сообщается в Telegram-канале эксперта.

«Удивительно светлый человек для того уровня должностей, которые он в своей жизни занимал. Кажется, что таких там не бывает и быть не может, но Евгений Григорьевич доказал, что это очень сложно, но возможно», — говорится в публикации Кынева.

Ясин стоял у истоков экономических реформ в России начала 1990-х годов.

Также Ясин был министром экономики в 1994–1997 годах. Ясин являлся основателем и почетным научным руководителем Высшей школы экономики.

Кынев поблагодарил Ясина за проделанную работу и вклад в развитие экономики страны.

Причина смерти экс-министра экономики РФ не называется, дата и место похорон станут известны позднее.

В конце августа сообщалось, что Ясина госпитализировали. Были сведения, что у 89-летнего экономиста отек головного мозга и серьезные проблемы с работой сердца.

Ранее экс-вице-губернатор Петербурга по ЖКХ Анатолий Повелий скончался в возрасте 59 лет.