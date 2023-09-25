Под Оренбургом один человек пропал без вести и один пострадал во время пожара на нефтебазе

В Оренбургской области один из сотрудников нефтебазы получил серьезные травмы из-за ЧП на нефтебазе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В результате инцидента пострадал водитель нефтебазы. Мужчина получил ожоги более 50% тела. Один из сотрудников предприятия числится пропавшим без вести.

Инцидент произошел около поселка Холодные ключи, на нефтебазе ООО «Энергоресурс». На территории объекта вспыхнули пять цистерн с сырой нефтью. Пожар охватил площадь 500 квадратных метров.

Пожарные оперативно выехали на вызов и смогли потушить возгорание за полтора часа. На данный момент правоохранители устанавливают причину пожара.

Ранее в Адлерском районе Сочи взорвалась цистерна с дизелем.