Врач назвал два продукта, от которых нужно отказаться

Гидрогенизированные растительные жиры не перерабатываются в организме и накапливаются в сосудах и железах, поэтому потребление майонеза и пальмового масла опасно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ им. Петровского Андрей Лысенко.

Он пояснил, что исключение таких продуктов из рациона и изучение состава товаров на этикетах позволит не допустить появление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Потребление продуктов, связанных с гидрогенизированными растительными жирами, — маргарин, пальмовое масло — это не то, к чему генетически ваш организм привык. Нормально это утилизировать среднестатистический организм не может. И эти все продукты остаются в вас, это откладывается в сосудистые стенки, в железах — вы все это накапливаете в себе», — заключил Лысенко.

Врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, сотрудник центра лечения и профилактики метаболических нарушений и ожирения Наталья Силина до этого советовала исключить из рациона продукты с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров. Например, творожные сырки, покупные соусы и так далее.

Ранее диетолог объяснил, чем полезен майонез.