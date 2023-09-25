Беспилотники атаковали Курск и область

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об атаке беспилотника на центральный округ Курска.

«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», — уточнил губернатор.

Кроме того, еще один дрон упал в Курском районе. В результате были выбиты стекла в частном доме.

Глава региона пообещал, что власти окажут необходимую помощь в восстановлении жилого имущества.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинского беспилотника над Брянской областью нет.

По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что около 22:20 была пресечена попытка Украины «совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».

24 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда из танка по Брянской области. Снаряды были выпущены рядом с деревней Круглая Поляна в Севском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.