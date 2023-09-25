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Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт 70 жителей Мартунинского района

Минобороны: российские миротворцы сопроводили в Степанакерт 70 мирных жителей

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Irakli Gedenidze/Reuters

Военные из российского миротворческого контингента сопроводили в Степанакерт из Мартунинского района Карабаха 70 человек. Об этом, ссылаясь на Министерство обороны России, сообщает ТАСС.

По информации, предоставленной Минобороны, миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. Они осуществили очередную перевозку мирного населения из Мартунинского района. Всего было доставлено 70 человек.

Также миротворцами за прошедшие сутки была обеспечена доставка 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами для населения Карабаха. В расположении миротворческого контингента продолжают находиться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка. Организовано их питание. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Министерство обороны подчеркнуло, что миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, которое направлено на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в воскресенье из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 1510 беженцев.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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