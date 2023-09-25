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В Армению из Карабаха прибыли более полутора тысяч человек

За один день из Карабаха в Армению выехали свыше полутора тысяч человек

В воскресенье из Нагорного Карабаха в Армению прибыло свыше 1,5 тысячи беженцев, сообщает пресс-служба армянского правительства.

По данным на 24:00 (23:00 мск) в Армению с территории Нагорного Карабаха въехали 1510 человек. 1060 беженцев уже получили регистрацию. 557 из них будут распределены в места, предложенные властями, 503 отправятся в места жительства по своему выбору. Потребности еще 450 человек в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что при реинтеграции Нагорного Карабаха в состав Азербайджана власти страны намерены использовать опыт Хорватии.

До этого Степанакерт переключили с энергосистемы Армении на азербайджанскую.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что военные Нагорного Карабаха должны вступить в ряды подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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