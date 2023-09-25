В Чили повысили уровень тревоги из-за активности вулкана Вильяррика

Национальная служба геологии и горнодобывающей промышленности Чили (Sernageomin) повысила уровень тревоги с желтого до оранжевого (третья степень из четырех) для вулкана Вильяррика. Он находится на юге Чили. Как пишет Reuters, вулканическая активность Вильяррики растет, оранжевый уровень означает, что существует большая вероятность того, что извержение произойдет в ближайшие недели или даже дни.

Около вулкана находится популярный туристический курорт Пукон. Столица Сантьяго находится всего в 750 км от горы, которая является одной из наиболее активных в Южной Америке в геологическом плане.

Вильяррика имеет открытый кратер шириной 200 метров. Последнее извержение было зарегистрировано в 2015 году. Тогда пришлось эвакуировать местное население.

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Ранее президент США Джо Байден назвал единственную угрозу существованию человечества.