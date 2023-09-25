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В Оренбурге загорелись цистерны с нефтепродуктами

МЧС: на трассе «Урал» под Оренбургом загорелись цистерны с нефтепродуктами

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МЧС РФ по Оренбургской области

На трассе «Урал» под Оренбургом загорелись цистерны с нефтепродуктами. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.

Пожар произошел на 26-м километре трассы и начался в 19:34 по московскому времени. К 20:50 по мск возгорание было полностью ликвидировано. Пожару был присвоен третий ранг, его ликвидацией занимались 10 пожарных бригад.

До этого на Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода на площади 400 кв. м.

13 июня сообщалось, что в районе нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре произошел сильный пожар, дым был виден из разных районов города.

Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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