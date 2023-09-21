Полицейские задержали более 40 протестующих в Ереване

Полиция задержала 46 человек, участвующих в акциях протеста у здания правительства в Ереване, передает Sputnik Armenia.

Правоохранители применили силу для задержания протестующих — их затолкали в полицейские машины.

По информации СМИ, ситуация на площади Республики остается напряженной.

Протестующие на центральной площади Еревана скандируют «Никол - предатель».

На кадрах, снятых у здания кабмина, видно, как силовики, охраняющие вход, выводят из толпы несколько человек.

По информации корреспондента ТАСС, протестующие бросали в силовиков различные предметы.

Здание правительства на площади Республики оцеплено правоохранителями в несколько рядов. Силовики призывают граждан к спокойствию, однако периодически между ними и участниками митинга происходят перепалки.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября, когда Минобороны Азербайджана объявило о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера», потребовав вывода из региона армянских военных.

В Ереване начались протесты. Люди обвиняют в усугублении ситуации в Нагорном Карабахе премьер-министра Никола Пашиняна и требуют его отставки.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.