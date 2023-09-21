Жители Новгородской области смогут получить бесплатное образование в сфере IT

Президент России Владимир Путин новый кампус «Школы 21» в Великом Новгороде, открытую Сбером в партнерстве с правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого. Глава государства осмотрел кампус, его инфраструктуру, а также пообщался с участниками обучения.

Новый кампус стал первым в Северо-Западном федеральном округе и пятым в России. Он расположен в здании ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай», учредителем которого является НовГУ. Общая площадь кампуса составляет более 1700 кв. м, количество рабочих мест — свыше 190. Всеми возможностями кампуса участники могут пользоваться круглосуточно.

«Сегодня в Великом Новгороде мы открываем пятый кампус «Школы 21» — в дополнение к уже работающим нашим школам в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. На очереди — новые кампусы в различных регионах России. В ноябре этого года нашему проекту исполняется пять лет — и за столь короткий срок он уже изменил ландшафт IT-образования в стране», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что выпускники школы становятся, предпринимателями, создают свои стартапы. По его словам, это очень нужно России с точки зрения создания новых рабочих мест.

В свою очередь, губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил, что «Школа 21» в Великом Новгороде является первой подобной площадкой на Северо-Западе.

«По количеству поданных заявок мы видим, что проект востребован. Для Новгородской области вопрос подготовки IT-специалистов крайне актуален, и открытие первого кампуса школы – один из лучших вариантов решения этой задачи. Уверен, что реализация проекта позволит нашим предприятиям значительно увеличить количество высококвалифицированных кадров, специализирующихся на информационных технологиях», — сказал он.

Напомним, одна из ключевых особенностей «Школы 21» — методика обучения «Равный — равному». Она дает участникам возможность получить сильные теоретические и практические навыки программирования, а также мягкие навыки, такие как коммуникативность, критическое мышление, креативность, умение работать в команде и многие другие.