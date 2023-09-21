В Москве суд арестовал 13 руферов, проникших в многоэтажку на Котельнической набережной

Таганский суд Москвы вынес приговор руферам, которые поднялись на крышу высотки на Котельнической набережной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Фигуранты процесса получили аресты от семи до 15 суток за совершение административных правонарушений. Более того, каждого из руферов обязали выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

«Протоколы составлены по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику полиции. Среди арестованных две девушки», — сообщается в публикации.

Ранее около 35 человек попали внутрь 32-этажного дома на Котельнической набережной и собирались спрыгнуть вниз. В результате большинство из них задержали, некоторых доставили в больницу.

Ранее в Москве задержали мужчину, который предлагал подросткам деньги за съемки на крышах.