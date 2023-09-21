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Водителей предупреждают об ошибочных штрафах за непристегнутых пассажиров

Разработчик ГОСТа Шухман: дорожные камеры иногда не видят ремни безопасности

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Антон Вергун/РИА «Новости»

Дорожные камеры не могут выявлять непристегнутых водителей и пассажиров в автомобиле, не совершая при этом ошибок, считает разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман. При получении ошибочного штрафа водителю будет нелегко доказать свою правоту, подчеркнул он в разговоре с НСН.

Пристегнут ли ремень у пассажира, оценивает компьютер, основываясь на накопленной статистике для камер с нейросетью, отметил Шухман.

«К сожалению, гарантировать безошибочность метода нельзя, было много жалоб и у нас в России после запуска», – констатировал он.

Ошибки возникают, когда ремень плохо виден на одежде или находится под ней, особенно часто это бывает по ночам. Кроме того, у водителя часть тела закрывает руль. В случае с пассажирами определять ремни безопасности камерам проще, но также не гарантируется стопроцентная точность.

Обжаловать штраф сложно, так как придется доказывать, что ремень все-таки был. Такие штрафные санкции Шухман назвал «субъективными», отметив, что видимость салона машины зачастую зависит от самого расположения камеры.

«Если камера стоит на обочине, она вообще не видит пассажира в области плеча. Такие камеры ограничены в обзоре, большинство как раз установлены на обочине», – пояснил он.

Напомним. Сегодня глава Дептранса Москвы Максим Лисутов сообщил, что дорожные камеры в столице начали фиксировать непристегнутых пассажиров. За эту функцию отвечают 206 комплексов видеофиксации с нейросетью.

В Челябинской области ранее камеры приняли за непристегнутого пассажира плюшевую обезьянку в кабине большегруза – водителю выписали штраф.

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