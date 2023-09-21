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В Оренбурге рецидивист напал на 77-летнюю пенсионерку ради сумки с деньгами

В Оренбурге поймали 58-летнего мужчину, который ограбил пенсионерку на улице

Пожилая жительница Оренбурга пострадала от разбойного нападения неизвестного. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

77-летняя пострадавшая увидела сотрудников патрульной-постовой службы на Пролетарской улице и объяснила им, что только что неизвестный вырвал у нее из рук сумку с телефоном, документами и 22 тыс. руб. наличными. Женщина попыталась сопротивляться, но злоумышленник применил насилие в ее отношении, и в итоге вынудил пенсионерку отдать ему личное имущество.

Потерпевшая смогла запомнить и описать приметы грабителя. Правоохранители обнаружили его, обходя ближайшие дворы. Подозреваемого задержали и допросили. Мужчина признался, что выбросил похищенную сумку, но все остальные вещи сохранил. Похищенное изъяли и вернули горожанке.

В отделе внутренних дел в отношении ранее неоднократно судимого 58-летнего местного жителя возбудили очередное уголовное дело.

Ранее двое неизвестных избили и связали пожилую семейную пару, чтобы ограбить ее дом.

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