В Оренбурге рецидивист напал на 77-летнюю пенсионерку ради сумки с деньгами

Пожилая жительница Оренбурга пострадала от разбойного нападения неизвестного. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

77-летняя пострадавшая увидела сотрудников патрульной-постовой службы на Пролетарской улице и объяснила им, что только что неизвестный вырвал у нее из рук сумку с телефоном, документами и 22 тыс. руб. наличными. Женщина попыталась сопротивляться, но злоумышленник применил насилие в ее отношении, и в итоге вынудил пенсионерку отдать ему личное имущество.

Потерпевшая смогла запомнить и описать приметы грабителя. Правоохранители обнаружили его, обходя ближайшие дворы. Подозреваемого задержали и допросили. Мужчина признался, что выбросил похищенную сумку, но все остальные вещи сохранил. Похищенное изъяли и вернули горожанке.

В отделе внутренних дел в отношении ранее неоднократно судимого 58-летнего местного жителя возбудили очередное уголовное дело.

Ранее двое неизвестных избили и связали пожилую семейную пару, чтобы ограбить ее дом.