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Стали известны подробности о попавших под камнепад туристах в горах Северной Осетии

МЧС: на горе Казбек, где туристы попали под камнепад, начата спасоперация

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Police cantonale valaisanne

На горе Казбек в Северной Осетии, где группа альпинистов из 11 человек попала под камнепад, начата поисково-спасательная операция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«На горе Казбек начата поисково-спасательная операция», — уточнили в ведомстве.

Спасатели рассказали, что альпинисты, совершавшие восхождение на вершину горы Казбек, на высоте 3100 м над уровнем моря попала под камнепад. Одна из туристок получила серьезные травмы.

В ведомстве подчеркнули, что в составе группы были альпинисты из разных городов страны. Туристы перед восхождением не прошли регистрацию в МЧС России. Информацию о происшествии в экстренные службы передал человек, находящийся на связи с группой.

Также к ним на помощь альпинистам выдвинулись две группы спасателей из трех и пяти человек.

По информации источника Telegram-канала Mash Gor, группа туристов из 11 человек совершала подъем на потенциально активный стратовулкан Казбек. На данный момент нет данных о состоянии других членов тургруппы.

Ранее в Бурятии исчезла группа из пяти туристов при сплаве по реке.

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