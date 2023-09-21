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В Москве сотрудник визового центра потерял 15 загранпаспортов

В Москве курьер визового центра потерял паспорта во время поездки на самокате

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Shutterstock

В Москве сотрудник визового центра забрал 15 загранпаспортов и потерял. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина должен был отвезти документы желающих отправиться в Китай на оформление. Для того, чтобы добраться из одного пункта в другой, он выбрал самокат. В дороге сотрудник потерял загранпаспорта.

На данный момент ведутся поиски документов. Их необходимо найти как можно быстрее, так как вскоре заканчивается срок сдачи загранпаспортов в консульство Китая. В процессе поиска принимает участие полиция.

Ранее в Петербурге подростки приделали диван к самокату и стали кататься по тротуару.

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