В Москве сотрудник визового центра потерял 15 загранпаспортов

В Москве сотрудник визового центра забрал 15 загранпаспортов и потерял. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина должен был отвезти документы желающих отправиться в Китай на оформление. Для того, чтобы добраться из одного пункта в другой, он выбрал самокат. В дороге сотрудник потерял загранпаспорта.

На данный момент ведутся поиски документов. Их необходимо найти как можно быстрее, так как вскоре заканчивается срок сдачи загранпаспортов в консульство Китая. В процессе поиска принимает участие полиция.

Ранее в Петербурге подростки приделали диван к самокату и стали кататься по тротуару.