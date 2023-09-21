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Назван допустимый процент жира в организме пожилых людей

Врач Соломатина: процент жира в теле пожилых женщин не должен превышать 30%

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Shutterstoke

Людям старше 60 лет важно придерживаться нормы содержания жира в организме, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, для женщина она составляет 20–30%, для мужчин — 15–25%. Врач пояснила, что большой процент жира в организме увеличивает риск появления серьезных заболеваний.

«Сердцу приходится перекачивать значительно большее количество крови, чтобы обеспечить всю массу тела. Начинает развиваться атеросклероз, сосуды не такие эластичные, в них есть холестериновые бляшки. Это приводит к гипертонии. Повышение давления грозит инсультами, инфарктами, отрывом тромба. Плюс чем больше жира, тем больше воспаления в организме», — уточнила Соломатина.

Диетолог добавила, что узнать процент жира в своем теле можно с помощью специальных весов. Кроме того, можно обратиться к специалисту, который проведет расчеты.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что продукты, в которых содержится коллаген, могут помочь представителям старшего поколения укрепить суставы. Она отметила, что самым мощным источником этого белка является холодец из крыльев индейки.

Ранее сообщалось, что россиянке удалили опухоль весом шесть килограммов.

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