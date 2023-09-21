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Россиян предупредили об опасности стоячей работы

Врач Игнатов: стоячая работа может привести к появлению болей в спине

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Shutterstock

Ежедневное и непрерывное нахождение человека в положении стоя в течение долгих часов на работе может привести к проблемам со здоровьем, рассказал Pravda.Ru заведующий медицинскими кабинетами, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов Михаил Игнатов.

Так, например, из-за того, что в положении стоя таз человека часто отводится назад и увеличивает изгиб нижней части спины (поясничного отдела), может появиться хроническая боль в спине. Кроме того, по словам врача, людям со стоячей работой могут грозить варикозное расширение вен и сердечно-сосудистые заболевания, включая развитие ишемической болезни сердца, заболеваний периферических артерий и аневризмы. Также может появиться мышечная усталость.

Еще одно последствие — боли в суставах. Игнатов пояснил, что в стоячем положении на тазобедренные, коленные и голеностопные суставы и на стопы оказывается значительное давление. Это приводит к снижению количества нормальной смазки и амортизации синовиальной оболочки суставов, и, как следствие, к повреждениям суставов и болям в них.

Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») до этого разработали новый метод прогнозирования риска развития остеоартроза коленного сустава у женщин по выделенной из венозной крови пациента ДНК.

Ранее врач перечислила продукты, которые могут укрепить суставы пожилых людей.

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