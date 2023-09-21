Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске мужчина пробрался в больницу и отказался уходить без помощи силовиков

В Новосибирске мужчина под веществами залез в больницу

В Новосибирске неизвестный проник в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

По словам очевидцев, мужчина находился под действием наркотических веществ.

На данный момент неизвестно, каким образом правоохранители узнали о произошедшем. Мужчина не выходил из заведения самостоятельно. Для того, чтобы выгнать его, работникам больницы пришлось привлечь сотрудников ГБР.

Силовики задержали мужчину. В процессе он вырывался и звал на помощь.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, который делал закладки во время прогулок с ребенком.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях