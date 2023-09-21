В Новосибирске мужчина пробрался в больницу и отказался уходить без помощи силовиков

В Новосибирске неизвестный проник в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

По словам очевидцев, мужчина находился под действием наркотических веществ.

На данный момент неизвестно, каким образом правоохранители узнали о произошедшем. Мужчина не выходил из заведения самостоятельно. Для того, чтобы выгнать его, работникам больницы пришлось привлечь сотрудников ГБР.

Силовики задержали мужчину. В процессе он вырывался и звал на помощь.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, который делал закладки во время прогулок с ребенком.