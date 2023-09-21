Девушка-курьер пострадала от укуса гремучей змеи, оставляя посылку у двери дома

Женщина, доставлявшая посылки от Amazon, подверглась нападению гремучей змеи в штате Флорида. Об этом сообщает NBC.

Несчастный случай произошел 18 сентября, когда девушка-курьер оставляла заказ у входа в жилой дом в Палм-Сити. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей, но по-прежнему остается в очень тяжелом состоянии.

Змея укусила пострадавшую в заднюю часть ноги, чуть выше колена. По данным полицейского управления, она почувствовала резкую боль и немедленно испытала ухудшение самочувствия. Доставщица смогла позвонить в службу 911, и диспетчеры установили местонахождение женщины по GPS-координатам ее мобильного телефона.

Впоследствии выяснилось, что укусила работницу восточная ромбовидная гремучая змея. В полиции назвали ее «очень ядовитой» и уточнили, что этот вид действительно распространен в этом районе.

20 сентября представитель Amazon заявил, что его компания и служба доставки заинтересованы в установлении обстоятельств произошедшего.

Ранее змея и ястреб одномоментно приземлились на пенсионерку, занимавшуюся стрижкой газона.