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На Урале пенсионер с оружием забаррикадировался в подъезде после скандала с экс-женой

В Каменске-Уральском вооруженный пенсионер забаррикадировался в подъезде

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«Подслушано Каменск-Уральский»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Подслушано Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском Свердловской области пенсионер с оружием забаррикадировался в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал »Подслушано Каменск-Уральский».

По данным источника, инцидент произошел на улице Алюминиевая, дом 29. В подъезде дома забаррикадировался вооруженный 82-летний россиянин — он угрожает окружающим самострелом, если они приблизятся.

На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи. С пенсионером пытаются договориться. О том, чего требует россиянин, ничего не сообщается. По предварительным данным, он не состоит на учете у психиатра.

По данным KU66.RU, 21 сентября в одной из квартир на Алюминиевой, 29 мужчина устроил дебош дома у бывшей супруги. Сын экс-жены россиянина вызвал полицию из-за сильного скандала, который он устроил. В правоохранительных органах подтвердили факт хулиганства, сообщает издание.

Ранее стрелявшего по приставам жителя Ноябрьска задержали.

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