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В Югре 13-летняя школьница выпила лекарство от простуды, чтобы похудеть, и отравилась

Школьница из ХМАО отравилась тремя видами таблеток, надеясь на похудение

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Depositphotos

В Нижневартовске девочка отравилась таблетками, одновременно приняв три медикаментозных препарата. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на свой источник в медицинских кругах.

Мать 13-летней школьницы вызвала скорую помощь в ночь на 18 сентября. Ее дочь испытала ухудшение самочувствия и призналась врачам, что хотела похудеть, поэтому и наглоталась разных таблеток.

«Препараты были самые обычные, из тех, что лежат в каждой аптечке — от простуды, от желудочно-кишечных расстройств», — поделился информацией инсайдер. По его данным, девочке назначили амбулаторное лечение. Госпитализация ей не понадобилась, и в больнице пострадавшей только промыли желудок.

При этом Telegram-канал Ural Mash написал, что девочка решилась на этот поступок из-за желания прогулять школу. Она якобы завидовала своим одноклассницам, которые оставались дома на больничном.

Ранее четырехлетний мальчик попал в реанимацию с отравлением нейролептиками.

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